Hint Jindal Stainless Hisar’ın net kârı 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde %14 azaldı

Cuma, 29 Temmuz 2022 10:04:34 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Jindal Stainless Hisar Limited’in (JSHL) net kârı 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık %14 düşüşle 3,58 milyar INR (44,92 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, şirketin toplam geliri yıllık %24 artarak 34,82 milyar INR (436 milyon $) oldu.

JSHL İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal tarafından yapılan açıklamada, “Birinci çeyrekte öngörülemeyen makroekonomik zorluklar Hindistan paslanmaz çelik sektörünün satış hacmini olumsuz etkiledi. Hükümetin devreye aldığı yeni vergi politikası ithalatın damga vurduğu iç piyasanın durumunu daha da kötüleştirdi. Tüm zorluklara rağmen JSHL olarak başlıca yerel sektörlerin talebini karşıladık,” ifadelerine yer verildi.

1$ = 79,80 INR