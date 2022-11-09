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Hint Jindal Stainless Hisar Limited’in net kârı ikinci çeyrekte %49 azaldı

Çarşamba, 09 Kasım 2022 10:07:44 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Jindal Stainless Hisar Limited’in (JSHL) net kârı 2022-2023 mali yılının ikinci çeyreğinde (Nisan-Eylül) yıllık %49 düşüşle 2,53 milyar INR (30,89 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin toplam gelirleri yıllık %5 artarak 39,57 milyar INR (483 milyon $) oldu.

JSHL tarafından yapılan açıklamada, hükümetin bu yılın Mayıs ayında getirdiği ihracat vergisinin yerel paslanmaz çelik sektörünü olumsuz etkilediği ve Çin ile Endonezya’dan ithal paslanmaz çeliğin iç piyasada dampingli olarak satıldığı belirtildi. Öte yandan sektörün konuya ilişkin hükümete birden fazla sunum yaptığı ve zorlanan yerel piyasa oyuncularını desteklemek için adımlar atılacağından umutlu olunduğu da eklendi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar Jindal 

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