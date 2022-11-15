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Hint Jindal SAW Limited’in net kârı ikinci çeyrekte %51 azaldı

Salı, 15 Kasım 2022 14:21:51 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint pelet ve çelik boru üreticisi Jindal SAW Limited’in net kârı 2022-2023 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) yıllık %50,53 düşüşle 594 milyon INR (7,30 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin satış gelirleri yıllık %36 artışla 40,43 milyar INR (497,35 milyon $) oldu.

Jindal SAW Limited Hindistan’ın başlıca tozaltı ark kaynaklı çelik boru, spiral boru, karbon alaşımlı boru ve dikişsiz boru üreticisi olarak biliniyor.

Şirket aynı zamanda yıllık 1,5 milyon mt kapasiteli cevher zenginleştirme ve pelet üretim tesisi de işletiyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar Jindal 

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