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Hint Jindal SAW Limited’in net kârı dördüncü çeyrekte %41 yükseldi

Çarşamba, 08 Mayıs 2024 14:28:55 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint tozaltı ark kaynaklı çelik boru üreticisi Jindal SAW Limited’in konsolide net kârı 2023-24 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %40,60 artışla 5,02 milyar INR (60,14 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam satış geliri yıllık %4,32 artarak 54,93 milyar INR (657,92 milyon $) seviyesine yükseldi.

2023-24 mali yılının tamamına bakıldığında Jindal SAW’ın konsolide net kârı yıllık %160 artışla 16,8 milyar INR (200,84 milyon $) ve toplam satış geliri yıllık %16 artışla 211,2 milyar INR (2,55 milyon $) seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar Jindal 

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