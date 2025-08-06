Hint Jindal SAW Limited’in 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde net kârı %4 düştü

Hint çelik boru üreticisi Jindal SAW Limited, 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %4 düşüşle 4,2 milyar INR (48,31 milyon $) konsolide net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin toplam geliri ise söz konusu çeyrekte %17,3 düşüşle 40,8 milyar INR (461,08 milyon $) olarak gerçekleşti.

Nisan-Haziran döneminde muson yağmurlarının erken başlaması nedeniyle inşaat faaliyetlerinin yavaşlaması ve çeşitli projelerde yaşanan gecikmeler, çelik boruya olan talebin zayıf seyretmesine neden oldu.

Bu dönemde şirketin boru satışları yıllık bazda %19 düşerek 326.000 mt seviyesine geriledi.