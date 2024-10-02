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Hint heyet koklaşabilir taş kömürü ithalatı seçeneklerini araştırmak için Moğolistan’ı ziyaret edecek

Çarşamba, 02 Ekim 2024 15:28:11 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti yetkililerinden oluşan bir heyetin koklaşabilir taş kömürü ithalatına yönelik lojistik ve altyapı seçeneklerini görüşmek üzere bu ayın ilerleyen günlerinde Moğolistan’ı ziyaret edeceği belirtildi.

Hindistan Çelik Bakanı Yardımcısı Sandeep Poundrik, “Moğolistan’dan koklaşabilir taş kömürü ithalatı seçeneğini değerlendiriyoruz. Daha önceden ticari heyetimiz, ön görüşmeler için Moğolistan’a gitmişti. Bu ay da Hint yetkililerden oluşan bir heyet ziyarette bulunacak,” dedi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Hindistan hükümeti, Moğolistan’da anahtar teslim projeler hayata geçirmenin yanı sıra Hint çelik üreticilerine koklaşabilir taş kömürü ithal etmeye yönelik gerekli lojistik ve altyapı projeleri inşa etmek amacıyla devlete bağlı kömür madencileri, demir yolu üreticileri, altyapı ve mühendislik hizmetleri şirketlerinden oluşan bir konsorsiyum kurulmasını önermişti.

Ancak Moğolistan’ın denize kıyısı olmadığı için Hindistan’a kömür sevkiyatlarında sorunlar yaşandığı, ihracat için Rusya ve Çin’den geçen güzergahlara, altyapıya ve lojistik desteğe ihtiyaç olduğu belirtilmişti.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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