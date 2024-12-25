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Hint BCCL kömür yıkama tesisleri kurulması için çelik üreticileriyle görüşüyor

Çarşamba, 25 Aralık 2024 17:31:13 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı kömür üreticisi Coal India Limited'in (CIL) bağlı kuruluşu Bharat Coking Coal Limited’e (BCCL) yakın kaynaklar, şirketin sahip olduğu arazilerde kömür yıkama tesisleri kurulması ve kömür atıklarının çelik üreticilerine ait termik santrallerde kullanılması için dört yerel çelik üreticisiyle görüşmeler yaptığını bildirdi.

İsimleri paylaşılmayan çelik üreticileri tarafından kurulması planlanan kömür yıkama tesislerinin toplam kapasitesinin yıllık 7,1 milyon mt seviyesinde yer alacağı ifade edildi.

Bununla birlikte BCCL’nin kömür yıkama kapasitesinin yıllık 1,5 milyon mt seviyesinde yer aldığı ve kapasitesini mevcut mali yılın sonuna kadar 2,5 milyon mt’a çıkarmayı planladığı dile getirildi.

Ayrıca BCCL’nin sermaye sağlamak amacıyla çıkardığı düşük kalite kömürün özel çelik üreticileri tarafından yıkanması ve üretimde kullanılmasına yönelik çalışmalar yürüttüğü de öğrenildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 

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