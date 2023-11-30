Hint BCCL Hindistan’ın en büyük kömür yıkama tesisini devreye aldı

Perşembe, 30 Kasım 2023 13:48:59 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı Coal India Limited’e ait Bharat Coking Coal Limited (BCCL), yıllık 5 milyon mt kapasiteli kömür yıkama tesisinde faaliyetlere başladığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tesisin devreye alınmasıyla birlikte BCCL’nin yerel üreticilere yıkanmış kömür arzını önemli ölçüde artırabileceği ve çelik üretiminde kullanılan kritik hammaddelerde ithalata olan bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Son teknolojileri kullanılan ve lojistik avantajları olan tesis, Hindistan’daki en büyük kömür yıkama tesislerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ayrıca çelik üreticilerinin ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatlarındaki sert artışlar karşısında yaşadığı sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda, yeni yıkama tesisinin devreye alınması büyük bir önem taşıyor.