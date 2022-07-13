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Hint AMNS Hazira tesisinde sıfır sıvı deşarj sistemi kuracak

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 11:07:51 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), Gujarat’ta yer alan Hazira tesisinde çevre koruma önlemi kapsamında yaklaşık 35 milyon $ yatırımla sıfır sıvı deşarj arıtma sistemi kuracağını duyurdu.

Söz konusu sistem sayesinde şirket, Hazira tesisinde atık suları arıtarak yeniden kullanabilecek.

AMNS ayrıca aynı tesiste birden fazla toz ve kirlilik kontrol sistemi kurmak için yaklaşık 22 milyon $ yatırım yapacağını da kesinleştirdi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, Hazira tesisinin yıllık 9 milyon mt seviyesinde yer alan üretim kapasitesini yıllık 18 milyon mt’a çıkarmak amacıyla yaklaşık 5,69 milyar $ yatırım yapacağını da duyurmuştu.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım ArcelorMittal 

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