Hindistan’ın sanayi üretim artışı Ekim ayında %0,4’e geriledi, son 14 ayın en düşük seviyesi

Salı, 02 Aralık 2025 11:41:59 (GMT+3)   |   Kalküta

Paylaşılan Sanayi Üretim Endeksi (IIP) verilerine göre bu yılın Ekim ayında Hindistan’ın sanayi üretimindeki büyüme %0,4’e gerileyerek son 14 ayın en düşük seviyesine indi.

Ekim ayındaki büyüme, Eylül 2025’te kaydedilen %4’lük artışın ve Ekim 2024’teki %3,5’lik büyümenin oldukça altında kaldı.

Veriler, altyapı ve inşaat malzemeleri segmentinin %7,1 ile en güçlü büyümeyi gösterdiğini ortaya koydu. Bu grubu %2,4 artışla sermaye malları ve %0,9 artışla ara malları takip etti. Dayanıklı tüketim malları üretimi %0,5 düşerken, dayanıklı olmayan tüketim malları üretimi %4,4 oranında geriledi.


