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Hindistan hükümeti Tata Group’un yarı iletken çip tesisine mali destek sağlayacak

Perşembe, 06 Mart 2025 15:41:39 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint Tata Electronics ve Tata Semiconductor Manufacturing, yarı iletken çip projesi için hükümetten mali destek almak amacıyla hükümete bağlı Indian Semiconductor Mission (ISM) ile anlaşma imzaladı.

Tata Electronics, Dholera’da yaklaşık 10,45 milyar $ yatırımla yarı iletken çip üretim tesisi kuracağını ve tesisin aylık 50.000 adet yonga plakası üreteceğini duyurmuştu. Ayrıca tesisin kurulumu için Tayvan merkezli Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) ile iş birliği yapılacağı bildirilmişti.

Açıklamada hükümetin ISM aracılığıyla uygun görülen maliyetlerin %50’si için destek sağlayacağı ifade edildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası İmalat Yatırım 

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