SAIL’in IISCO tesisinde yüksek fırın projesi Danieli Corus konsorsiyumuna verildi, genişleme süreci başladı

Salı, 09 Aralık 2025 17:03:55 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın devlet ait çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) bağlı IISCO çelik tesisi, kapsamlı modernizasyon programının ilk adımı olarak yeni yüksek fırın projesinin ihalesini Danieli Corus liderliğindeki konsorsiyuma verdi. Şirketin 9 Aralık Salı günü yaptığı açıklamaya göre söz konusu proje, toplam değeri 5,08 milyar $ olan genişleme sürecinin başlangıcına işaret ediyor.

Yıllık 4,3 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine sahip olacak yüksek fırın, IISCO’nun toplam kapasitesinin yıllık 7,1 milyon mt seviyesine çıkarılmasına yönelik planın önemli bir parçası olacak.

Şirket, genişleme projesine ilişkin çevresel onayın daha önce alındığını ve bu kapsamda projenin farklı bileşenlerine yönelik ihale sürecinin başlatıldığını belirtti. Proje için gerekli ek arazinin de şirket bünyesinde hazır bulunduğu ifade edildi.


