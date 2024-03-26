Hindistan’ın Rusya’dan kömür ithalatı Nisan-Şubat döneminde zirveyi gördü

Salı, 26 Mart 2024 14:27:05 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Kömür Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre Rusya’dan koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2023-2024 mali yılının Nisan-Şubat döneminde 6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz iki yıllık süre zarfında Rusya’dan koklaşabilir taş kömürü ithalatının %214 arttığı ve bunun sonucunda da Rusya’nın Avustralya ve ABD’den sonraki en büyük üçüncü hammadde tedarikçisi konumunda yer almaya başladığı ifade edildi.

Bununla birlikte Avrupa’nın koklaşabilir taş kömürü ithalatını durdurmasının ardından Rusya’nın fiyatlarında %20-30 indirim yapmasıyla Hint çelik üreticilerinin tercihi halinde geldiği aktarıldı.

Öte yandan söz konusu dönemde Avustralya’dan kömür ithalatının 31 milyon mt seviyesinde yer aldığı veya toplam ithalatın yaklaşık %58’ini oluşturduğu paylaşıldı. Bir önceki mali yılın aynı döneminde toplam kömür ithalatının yaklaşık %68’ini Avustralya oluşturmuştu.