Hindistan’ın Rusya’dan kömür ithalatı Nisan-Ocak döneminde sertçe yükseldi

Cuma, 23 Şubat 2024 14:39:31 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti tarafından yayımlanan verilere göre Rusya’nın Hindistan’a koklaşabilir taş kömürü satışları 2023-2024 mali yılının Nisan-Ocak döneminde yıllık %180 artışla 4,97 milyon mt seviyesinde yer alarak en sert artışı gösterdi.

Koklaşabilir taş kömürü satışlarında en büyük ikinci artışı yıllık %150 yükselişle 6,99 milyon mt sevkiyat yapan ABD gösterdi.

Aynı dönemde Avustralya 28,66 milyon mt ile en çok koklaşabilir taş kömürü satışı yapan tedarikçi konumunda yer almaya devam etse de satışların %60 arttığı, dolayısıyla Avustralya’nın Hindistan pazarındaki payının azaldığı görüldü.