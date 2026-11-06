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Hindistan'ın nihai mamul üretimi Nisan-Ekim döneminde %4 artarken, ülke net çelik ithalatçısı konumunu korudu

Cuma, 06 Kasım 2026 13:57:50 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkenin 2026-2027 mali yılının Nisan-Ekim dönemindeki nihai mamul üretiminin, bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %3,9 artışla 95,5 milyon mt seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Veriler, söz konusu dönemde nihai mamul tüketiminin yıllık %7,5 artışla 99,3 milyon mt seviyesine yükseldiğini gösterdi.

Ülkenin Nisan-Ekim dönemindeki toplam ham çelik üretiminin ise yıllık %2,6 artışla 99,1 milyon mt seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Öte yandan Hindistan, söz konusu dönemde net çelik ithalatçısı olmaya devam etti. Ülkenin çelik ithalatı yıllık %28,9 artışla tahmini 4,9 milyon mt seviyesine yükselirken, ihracatı %15,5 artışla 3,98 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ekim 2026'da ise ülkenin çelik ithalatı yıllık %65,8 artışla 760.000 mt seviyesine yükselirken, ihracatı %32 düşüşle 440.000 mt seviyesine geriledi.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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