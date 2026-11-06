Hindistan'ın nihai mamul üretimi Nisan-Ekim döneminde %4 artarken, ülke net çelik ithalatçısı konumunu korudu

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkenin 2026-2027 mali yılının Nisan-Ekim dönemindeki nihai mamul üretiminin, bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %3,9 artışla 95,5 milyon mt seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Veriler, söz konusu dönemde nihai mamul tüketiminin yıllık %7,5 artışla 99,3 milyon mt seviyesine yükseldiğini gösterdi.
Ülkenin Nisan-Ekim dönemindeki toplam ham çelik üretiminin ise yıllık %2,6 artışla 99,1 milyon mt seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Öte yandan Hindistan, söz konusu dönemde net çelik ithalatçısı olmaya devam etti. Ülkenin çelik ithalatı yıllık %28,9 artışla tahmini 4,9 milyon mt seviyesine yükselirken, ihracatı %15,5 artışla 3,98 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Ekim 2026'da ise ülkenin çelik ithalatı yıllık %65,8 artışla 760.000 mt seviyesine yükselirken, ihracatı %32 düşüşle 440.000 mt seviyesine geriledi.