Hindistan’ın kömür ithalatının 2030’a kadar %175 artması bekleniyor

Hindistan Çelik Bakanı Yardımcısı Sandeep Poundrik, koklaşabilir taş kömürü ithalatının, yerel arzın sınırlı olması ve hükümetin yerel çelik üretim kapasitesini 300 milyon mt seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda 2030 yılına kadar %175 artışla 160 milyon mt’a yükselebileceğini belirtti.

2024-25 mali yılında yerel çelik üretiminin 151,1 milyon mt ve toplam kurulu kapasitesinin ise 200 milyon mt seviyelerinde yer aldığı tahmin ediliyor.

Poundrik, çelik kapasitesi artışının önündeki en büyük sorunun lojistik ve demir yollarının kara yolu taşımacılığından daha ucuz olmasına rağmen nakliye yöntemi olduğunu ifade etti. Ayrıca başlıca çelik üretim tesislerinin Odisha ve Karnataka eyaletlerinde toplanmış olmasının demir yollarındaki yoğunluk sebebiyle sorun teşkil ettiğini de ekledi.