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Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürünü kritik mineraller listesine eklemesi önerildi

Pazartesi, 25 Kasım 2024 14:36:32 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Ulusal Dönüşüm Komisyonu (NITI Aayog) tarafından yapılan açıklamada, hükümetin çelik üretimi açısından önemli bir hammadde olan koklaşabilir taş kömürünü kritik mineraller listesine dahil etmesi ve üretimini artırmaya yönelik ayrıcalık sağlaması gerektiği ifade edildi.

Raporda, “Hindistan hükümetinin altyapı ve son kullanıcı sektörlerin gelişimi açısından hayati önem taşıyan çelik üretiminde maliyetlerin yaklaşık %42’sini oluşturduğunu gönünde bulundurarak, koklaşabilir taş kömürünü kritik mineraller listesine alması gerekiyor,” ifadeleri kullanıldı.

AB, lityum, kobalt ve nadir toprak elementleri gibi yeşil enerji mineralleri dahil olmak üzere 29 hammaddeyi ve koklaşabilir taş kömürünü kritik hammaddeler listesine dahil etmişti.

Ayrıca Hindistan’ın ithal minerallere olan bağımlılığının AB’nin %62 seviyesinde yer alan bağımlılığına kıyasla %85 olduğu aktarıldı.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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