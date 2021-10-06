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Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Eylül döneminde %16 arttı

Çarşamba, 06 Ekim 2021 12:03:16 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Nisan-Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %16,34 artarak 24,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 4,34 milyon mt’a kıyasla düşerek 3,21 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, söz konusu dönemde, Hindistan’ın tüm limanlarından gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı, pelet dahil olmak üzere yıllık %17 düşüşle 27,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Hindistan  hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  Hint Yarımadası  koklaşabilir taş kömürü  |  benzer haberler »


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