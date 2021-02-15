Hindistan’ın kara yolu inşaatlarında entegre olmayan üreticilerden çelik temin edilmesine izin verildi

Pazartesi, 15 Şubat 2021 15:01:14 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, inşaat şirketlerinin kara yolu projelerinde entegre olmayan üreticilerden çelik temin etmesine izin verdi. Önceden söz konusu şirketler yalnızca entegre üreticilerden çelik temin edebiliyordu.

Hindistan Kara Yolları Bakanı Nitin Gadkari son birkaç haftadır yerel çelik üreticilerinin fiyatlarını artırmak için kartelleştiğini iddia ediyordu ve entegre olmayan üreticilerden çelik temin edilmesinin, inşaat şirketlerine tedarik imkanını genişletme ve daha rekabetçi fiyatlar alma imkanı sağlayacağını belirtiyordu.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, “Bu hamle, kara yolları inşasında kullanılan çeliğin tedarikine yönelik seçenekleri artırarak, piyasada daha rekabetçi ve iyi fiyatların keşfedilmesini sağlayacak. Bu hamle ayrıca bakanın, yeni teknolojiler, tedarikçiler üzerindeki kısıtlamaların azaltılması ve tedarik sisteminin daha şeffaf hale getirilmesi yoluyla maliyetleri düşürmeye yönelik istikrarlı çabasının bir parçası,” ifadeleri yer aldı.