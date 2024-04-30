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Hindistan yarı iletken çip projelerine yönelik yeni bir teşvik programı üzerinde çalışıyor

Salı, 30 Nisan 2024 14:44:04 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetinin, ülkede yarı iletken çip tesisleri kurulması için 2021 yılında başlattığı teşvik ödemesi programı kapsamındaki 9,16 milyar $’lık fonun neredeyse tükenmesinin ardından yeni bir program başlatmayı planladığı öğrenildi.

Kaynaklar, yeni programa yönelik çalışmaların başladığını ve teşvik ödemesinin miktarının bir öncekine kıyasla daha yüksek olacağını söylese de nihai açıklamanın Haziran ayındaki ulusal seçimler sonrasında yapılacağını ifade etti.

Mevcut program kapsamında hükümet, yarı iletken çip projelerine %50 oranında maddi destek veriyor.

Bu kapsamda Hindistan’da yarı iletken çip tesisi kuracak şirketler arasında ABD merkezli Micron Technology, Tayvan merkezli Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation, Hint Tata Group ve Japonya merkezli Sharp yer alıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 

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