Hindistan’ın en büyük nihai mamul tedarikçisi Nisan-Kasım döneminde Çin oldu

Perşembe, 28 Aralık 2023 10:49:49 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre 2023-2024 mali yılının Nisan-Kasım döneminde 4,3 milyon mt seviyesinde yer alan toplam çelik ithalatındaki payı 1,3 milyon mt olan Çin, Hindistan’ın en büyük tedarikçisi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Çin’i 1,2 milyon mt ile Güney Kore takip etti.

Aynı dönemde Hindistan’ın ham çelik üretiminin yıllık %14 artışla 94,1 milyon mt ve nihai mamul tüketiminin de yıllık %14,9 artışla 87,1 milyon mt seviyelerinde yer aldığı tahmin ediliyor.