Hindistan’ın çelik ithalatı Nisan-Aralık döneminde son beş yılın en yüksek seviyesinde

Çarşamba, 31 Ocak 2024 10:49:01 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre nihai mamul ithalatı 2023-2024 mali yılının Nisan-Aralık döneminde yıllık %26,4 artışla 5,6 milyon mt seviyesinde yer alarak son beş yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde yerel çelik tüketimi yıllık %14,8 artışla 100 milyon mt seviyesinde yer alarak son altı yılın en yüksek seviyesi oldu.

İthalatın 1,77 milyon mt’u Güney Kore’den ve 1,75 milyon mt’u da Çin’den gerçekleştirildi.

Aynı dönemde nihai mamul ihracatı 4,7 milyon mt ile son altı yılın en düşük seviyesi oldu.

Ayrıca ham çelik üretimi de yıllık %13,9 artışla 106,10 milyon mt seviyesinde kaydedildi.