Hindistan’da yaklaşık 2.000 konut projesinin inşası durdu

Gayrimenkul vergi ve analiz şirketi Proequity tarafından yayımlanan raporda, Hindistan’ın 42 şehrinde hemen hemen 508.000 konutu etkileyen yaklaşık 2.000 projenin inşasının durduğu belirtildi.

Birçok şehirde 1.998 konut projesinin durduğu, bu durumun çok sayıdaki konutu olumsuz etkilediği ve söz konusu projelerin büyük bir bölümünün konut talebinin yüksek olduğu metropollerde yer aldığı ifade edildi.

İnşaat şirketlerinin yaşadığı mali sıkıntılar, yasal düzenlemelerin çıkardığı engeller, arazi alımlarındaki zorluklar ve gerekli izinlerde yaşanan gecikmelerin projelerin durmasına yol açtığı belirtildi. Ayrıca ekonomik belirsizliğin gayrimenkul sektörü üzerindeki baskıyı daha da artırdığına dikkat çekildi.

Öte yandan raporda, gayrimenkul sektöründeki likidite sıkıntısı, satılamayan konutların sayısındaki fazlalık ve projelerin zamanında tamamlanması için amacıyla yasal düzenlemelerin iyileştirilmesinin gerekliliğinin de altı çizildi.