 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan’da...

Hindistan’da yaklaşık 2.000 konut projesinin inşası durdu

Pazartesi, 26 Ağustos 2024 14:58:53 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Gayrimenkul vergi ve analiz şirketi Proequity tarafından yayımlanan raporda, Hindistan’ın 42 şehrinde hemen hemen 508.000 konutu etkileyen yaklaşık 2.000 projenin inşasının durduğu belirtildi.

Birçok şehirde 1.998 konut projesinin durduğu, bu durumun çok sayıdaki konutu olumsuz etkilediği ve söz konusu projelerin büyük bir bölümünün konut talebinin yüksek olduğu metropollerde yer aldığı ifade edildi.

İnşaat şirketlerinin yaşadığı mali sıkıntılar, yasal düzenlemelerin çıkardığı engeller, arazi alımlarındaki zorluklar ve gerekli izinlerde yaşanan gecikmelerin projelerin durmasına yol açtığı belirtildi. Ayrıca ekonomik belirsizliğin gayrimenkul sektörü üzerindeki baskıyı daha da artırdığına dikkat çekildi.

Öte yandan raporda, gayrimenkul sektöründeki likidite sıkıntısı, satılamayan konutların sayısındaki fazlalık ve projelerin zamanında tamamlanması için amacıyla yasal düzenlemelerin iyileştirilmesinin gerekliliğinin de altı çizildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası İnşaat 

Benzer Haber ve Analizler

Tata Steel inşaat sektörüne yönelik yeni çelik servis merkezinde faaliyetlere başladı

14 Mar | Çelik Haberler

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaleti hükümeti mega konut projesi için RINL’den tedarik yapacak

12 Tem | Çelik Haberler

Hint Tata Steel inşaat sektörü için çelik servis merkezi kurdu

03 Tem | Çelik Haberler

APL Apollo Tubes ve Ornate Solar güneş enerjisi için yapısal çelik çözümleri üretecek

22 Mar | Çelik Haberler

Hindistan inşaat sektörü 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde %16,8, GSYİH %13,5 büyüdü

01 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan’da konut inşaat maliyetleri son 45 günde %25 arttı

29 Mar | Çelik Haberler

Tata Housing Maldivler’deki konut inşaat projesine 36 milyon $ yatırım yapacak

23 Şub | Çelik Haberler

Hindistan hükümeti düşük maliyetli konut inşaatına 6,43 milyar $ bütçe ayırdı

03 Şub | Çelik Haberler

Hindistan inşaat sektörü 2021-2022 mali yılında %10,7 büyüme gösterebilir

26 Oca | Çelik Haberler

Hindistan kıyı kesimlerdeki köprü inşaatlarında paslanmaz çelik kullanımını zorunlu hale getirebilir

06 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis