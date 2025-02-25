 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan...

Hindistan kara yolu inşasında kullanılan çelik ve çimentonun kalite kontrol sürecini sıkılaştıracak

Salı, 25 Şubat 2025 14:57:40 (GMT+3)   |   Kalküta

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Hindistan Ulusal Kara Yolları İdaresi (NHAI), ülke genelindeki kara yollarına ilişkin yapılan sert eleştirilerin ardından çelik ve çimento gibi başlıca hammaddelerin temininde uygulanan kalite kontrol standartlarını ve prosedürlerini sıkılaştırma kararı aldı.

Kara yollarının inşası ve bakımından sorumlu olan NHAI, inşaat standartlarının daha yüksek kalite çimento ve çelik kullanılarak iyileştirilmesi için çok aşamalı kalite kontrol mekanizması getirilmesini önerdi.

Bununla birlikte NHAI, bağımsız bölgesel kalite kontrol ofisleri kuracağını, bu ofislerin çimento, çelik ve emülsiyon gibi malzemeler ile kompansatör gibi ürünlerin testlerini yılda iki kez bağımsız laboratuvarlar aracılığıyla gerçekleştireceğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl kara yolu inşasında kullanılan inşaat demiri için belirlenen kalite standartlarını karşılamadıkları gerekçesiyle ülke genelindeki 11 çelik şirketine ihtar çekilmişti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası İnşaat 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan 100.000 konut projesinin inşasına fon sağlanmasını önerdi

04 Şub | Çelik Haberler

Hindistan’da yaklaşık 2.000 konut projesinin inşası durdu

26 Ağu | Çelik Haberler

Tata Steel inşaat sektörüne yönelik yeni çelik servis merkezinde faaliyetlere başladı

14 Mar | Çelik Haberler

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaleti hükümeti mega konut projesi için RINL’den tedarik yapacak

12 Tem | Çelik Haberler

Hint Tata Steel inşaat sektörü için çelik servis merkezi kurdu

03 Tem | Çelik Haberler

APL Apollo Tubes ve Ornate Solar güneş enerjisi için yapısal çelik çözümleri üretecek

22 Mar | Çelik Haberler

Hindistan inşaat sektörü 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde %16,8, GSYİH %13,5 büyüdü

01 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan’da konut inşaat maliyetleri son 45 günde %25 arttı

29 Mar | Çelik Haberler

Tata Housing Maldivler’deki konut inşaat projesine 36 milyon $ yatırım yapacak

23 Şub | Çelik Haberler

Hindistan hükümeti düşük maliyetli konut inşaatına 6,43 milyar $ bütçe ayırdı

03 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis