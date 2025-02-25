Hindistan kara yolu inşasında kullanılan çelik ve çimentonun kalite kontrol sürecini sıkılaştıracak

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Hindistan Ulusal Kara Yolları İdaresi (NHAI), ülke genelindeki kara yollarına ilişkin yapılan sert eleştirilerin ardından çelik ve çimento gibi başlıca hammaddelerin temininde uygulanan kalite kontrol standartlarını ve prosedürlerini sıkılaştırma kararı aldı.

Kara yollarının inşası ve bakımından sorumlu olan NHAI, inşaat standartlarının daha yüksek kalite çimento ve çelik kullanılarak iyileştirilmesi için çok aşamalı kalite kontrol mekanizması getirilmesini önerdi.

Bununla birlikte NHAI, bağımsız bölgesel kalite kontrol ofisleri kuracağını, bu ofislerin çimento, çelik ve emülsiyon gibi malzemeler ile kompansatör gibi ürünlerin testlerini yılda iki kez bağımsız laboratuvarlar aracılığıyla gerçekleştireceğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl kara yolu inşasında kullanılan inşaat demiri için belirlenen kalite standartlarını karşılamadıkları gerekçesiyle ülke genelindeki 11 çelik şirketine ihtar çekilmişti.