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Hindistan 100.000 konut projesinin inşasına fon sağlanmasını önerdi

Salı, 04 Şubat 2025 15:19:35 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümeti, 2025-26 mali yılı ulusal bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde inşası durmuş konut projelerine odaklanarak uygun fiyatlı orta gelirli konut projelerine yaklaşık 150 milyar INR (1,72 milyar $) fon tahsis edilmesi önerisinde bulundu.

Fonun 100.000 konutun inşasının hızlı bir şekilde tamamlanması için kullanılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Hükümet, 2019 yılında inşası durmuş konut projelerine yönelik 1,78 milyar $’lık özel fon oluşturmuştu.

Söz konusu fonunun ilk etabında yaklaşık 50.000 konutun inşasının tamamlandığı ve bu yıl 40.000 konutun inşasının daha tamamlanacağı öğrenildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası İnşaat 

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