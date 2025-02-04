Hindistan 100.000 konut projesinin inşasına fon sağlanmasını önerdi

Hindistan hükümeti, 2025-26 mali yılı ulusal bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde inşası durmuş konut projelerine odaklanarak uygun fiyatlı orta gelirli konut projelerine yaklaşık 150 milyar INR (1,72 milyar $) fon tahsis edilmesi önerisinde bulundu.

Fonun 100.000 konutun inşasının hızlı bir şekilde tamamlanması için kullanılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Hükümet, 2019 yılında inşası durmuş konut projelerine yönelik 1,78 milyar $’lık özel fon oluşturmuştu.

Söz konusu fonunun ilk etabında yaklaşık 50.000 konutun inşasının tamamlandığı ve bu yıl 40.000 konutun inşasının daha tamamlanacağı öğrenildi.