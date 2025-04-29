Hint inşaat ekipmanları üreticileri: Koruma vergisi sebebiyle tedarik zincirinde aksamalar yaşanıyor

Hint İnşaat Ekipmanları Üreticileri Birliği (ICEMA), hükümetin yerel çelik sektörünü korumak amacıyla çelik ithalatına getirdiği %12 oranındaki koruma vergisinin, altyapı sektörlerinin gelişimi bakımından büyük önem taşıyan inşaat ekipmanı tedarik zincirinde aksamalara yol açmasını beklediklerini belirtti.

Hindistan’ın inşaat ekipmanları imalat sektörünün değerinin 9,5 milyar $ olduğu ve altyapı projelerinin ihtiyaç duyduğu yüksek performanslı ekipmanları sağladığı için ülkenin gelişimi bakımından hayati önem taşıdığı ifade edildi.

ICEMA, iç piyasada yeterli miktarda veya gerekli spesifikasyonlarda üretilmeyen özellikle vasıflı yüksek çekme dayanımlı ve performanslı çeliğin, inşaat ekipmanları imalatı için kritik bir hammadde olduğunu dile getirdi. Yürürlüğe giren koruma vergisinin üretim programlarını tehdit altına soktuğunu ve operasyonları aksattığını dile getirdi.

Öte yandan birlik, soruşturma döneminde çelik fiyatlarının 10.000 INR/mt arttığını ve bunun da %12 oranındaki koruma vergisinin fiyatlarda büyük dalgalanmalara yol açtığını gösterdiğini söyledi. Verginin resmi olarak yürürlüğe girmesiyle girdi maliyetlerinin daha da artacağını, dolayısıyla inşaat ekipmanları üreticilerinin fiyat artışlarını düşünmeye başlayacağını ve bu durumun ülke genelindeki altyapı projelerinin maliyetlerini etkileyeceğini vurguladı.

Bununla birlikte dış piyasalardaki alıcıların Çin’e alternatif aradığı bir dönemde bu hamlenin, Hindistan’ın küresel inşaat ekipmanları piyasasındaki rekabet gücünü zayıflatabileceğini savundu.

Dolayısıyla inşaat ekipmanları üreticileri hükümete, koruma vergisinin uzun vadeli etkilerini gözden geçirmesi ve son kullanıcı sektörler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya yönelik adımlar atması çağrısında bulundu.

Hindistan’ın altyapı hedeflerini ve küresel rekabet gücünü korumak için hem yerel çelik üreticilerini hem de inşaat ekipmanları imalatı gibi kritik sektörleri destekleyen kapsamlı ve veri odaklı bir stratejinin gerektiğinin altını çizdi.