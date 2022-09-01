Hindistan inşaat sektörü 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde %16,8, GSYİH %13,5 büyüdü

Perşembe, 01 Eylül 2022 14:26:51 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan yerel inşaat sektörü 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık %16,8 büyüdü.

Piyasa analistleri, hükümetin altyapı projelerine yoğunlaşmasının ve buna yönelik harcamaların Merkez Bankası’nın enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarında yaptığı yukarı yönlü revizeyi ve söz konusu dönemde politika faizinde yaptığı 140 baz puanlık artışı dengelemesine bağlı olarak sektörün büyüdüğünü söyledi.

Öte yandan ülkenin gayrisafi yurt içi hasılası birinci çeyrekte Merkez Bankası’nın %16,2 tahmine kıyasla %13,5 büyüme gösterdi.

Merkez Bankası 2022-2023 mali yılında gayrisafi yurt içi hasılanın %7,2 büyüyeceğini öngörüyor.