Hindistan’da konut inşaat maliyetleri son 45 günde %25 arttı

Salı, 29 Mart 2022 10:50:50 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Müteahhitler Konfederasyonu (Credai), ülkede konut inşaat maliyetlerinin geçtiğimiz 45 günlük süre içerisinde %20-25 arttığını ve müteahhitlerin önümüzdeki ay konut fiyatlarını %10-15 artırmak zorunda kalacağını belirtti.

Credai merkezi hükümetten inşaat malzemelerine uygulanan mal ve hizmet vergisinin ve yerel hükümetlerle yapılan tapu işlemlerinde uygulanan vergilerin düşürülmesi amacıyla müdahalede bulunmasını talep etti.

Konfederasyon üyelerine devam eden inşaat projelerini durdurması önerisinde bulunmadığını ancak çelik gibi girdi fiyatlarının artmaya devam etmesi halinde konut inşaatlarının durdurulmasından ve müteahhitlerin hammadde alımlarını ertelemesinden başka bir seçenek kalmayacağını söyledi.

Credai ayrıca inşaat maliyetlerinin söz konusu süre zarfında 500 INR/m2 (7$/m2) yükseldiğini ve bu nedenle özellikle düşük maliyetli konut proje fiyatlarının da arttığını ekledi.