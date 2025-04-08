Hindistan’da perakende binek araç satışları Mart’ta %6 arttı

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre perakende binek araç satışları bu yılın Mart ayında yıllık %6,26 artışla yaklaşık 350.603 adet seviyesinde yer aldı. Perakende binek araç satışları bir önceki ay yıllık %10,34 düşüş göstermişti.

FADA Başkanı C.S. Vigneshwar, “İndirimler, yapılacak fiyat artışları ve tatil döneminde gerçekleştirilen alımlar, binek araç segmentini destekledi. Yeni modellerin piyasaya sürülmesi ve çeşitlilik de sektöre katkı sağladı,” dedi.

Öte yandan FADA, stok devir süresinin 2024 yılının Ağustos-Eylül döneminde kaydedilen 70-75 güne kıyasla 50-55 güne düştüğünü ancak halen yüksek olduğunu bildirdi.