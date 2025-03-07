Hindistan’da perakende araç satışları yıllık %7 azaldı

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre perakende araç satışları bu yılın Şubat ayında yıllık %7 düşüşle yaklaşık 1.899.196 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda perakende binek araç satışları yıllık %10,34 düşüşle 303.398 adet, perakende iki tekerlekli araç satışları yıllık %6 düşüşle 1.353.280 adet, perakende ticari araç satışları yıllık %9 düşüşle 82.763 adet ve perakende traktör satışları yıllık %145 düşüşle 65.574 adet seviyelerinde kaydedildi.

FADA Başkanı C.S. Vigneshwar, Şubat ayında tüm araç kategorilerinde aşağı yönlü hareket görüldüğünü ve bayilerin istekleri dışında stok gönderilmesinden endişe duyduklarını söyledi. Vigneshwar, “Bayilerin ayakta kalabilmesi ve stok yönetimi yapabilmesi için toptan satışlara yönelik tahsislerin gerçek talebe göre ayarlanması çok önemli,” dedi.

Öte yandan FADA’ya göre Şubat ayında stok devir süresi 50-52 gün seviyesinde yer almaya devam etti.