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Hindistan’da perakende araç satışları Ocak ayında %7 arttı

Cuma, 07 Şubat 2025 15:46:51 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre perakende araç satışları bu yılın Ocak yıllık %7 artışla yaklaşık 2,29 milyon adet seviyesinde yer aldı.

FADA Başkanı C.S. Vigneshwar, “İki tekerlekli araç, üç tekerlekli araç, binek araç, traktör ve ticari araç gibi tüm kategorilerde yukarı yönlü hareketlilik olduğunu gözlemledik. Bu durum, tüketici güveninin devam ettiğine ve piyasanın toparlandığına işaret ediyor,” dedi.

Bununla birlikte stok devir süresinin 50-55 güne düştüğü ve dolayısıyla arz ile talep dengesinin iyileştiği ifade edildi.

Söz konusu ayda perakende binek araç satışları yıllık %16 artışla 465.920 adet seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte perakende iki tekerlekli araç satışları yıllık %4 artışla 152.586 adet seviyesine çıkarken, perakende ticari araç satışları da yıllık %8 artarak 99.425 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan FADA, stok yönetiminin iyileşmesinin, seçili kurumların verdiği iyi finansman seçeneklerinin ve bazı segmentlerde tamamlanmamış siparişlerin artmasının tüketici güvenini olumlu etkilediğini söyledi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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