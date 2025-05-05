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Hindistan’da perakende araç satışları Nisan’da %3 arttı

Pazartesi, 05 Mayıs 2025 15:11:01 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre perakende araç satışları bu yılın Nisan ayında yıllık %2,95 artışla yaklaşık 2.987.952 adet seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında ticari araç hariç tüm segmentlerdeki satışlarda artış olduğu görüldü.

Söz konusu ayda perakende binek araç satışları yıllık %1,55 artışla 349.939 adet, perakende iki tekerlekli araç satışları yıllık %2,25 artışla 1.686.774 adet ve perakende üç tekerlekli araç satışları yıllık %24,51 artışla 99.766 adet seviyelerinde kaydedildi. Ancak aynı ayda perakende binek araç satışları yıllık %1,05 düşüşle 90.558 adet seviyesine geriledi.

FADA, tüm segmentlere yönelik Mayıs ayı görünümünün çok fazla değişmediğini, alıcıların yeni modellerin piyasaya çıkmasını beklemesi ve yüksek finansman maliyetleriyle mücadele etmesi sebebiyle perakende binek araç satışlarının aynı kalmasının beklendiğini bildirdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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