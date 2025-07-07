Hindistan’da perakende araç satışları 2025’in Haziran ayında %5 yükseldi

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre perakende araç satışları bu yılın Haziran ayında yıllık %4,84 artışla yaklaşık 2.003.873 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda perakende binek araç satışları yıllık %2 artışla 297.722 adet ve perakende iki tekerlekli araç satışları yıllık %5 artışla 1.446.387 adet seviyelerinde kaydedildi.

Haziran ayında perakende üç tekerlekli araç satışları yıllık %7 artışla 100.625 adet, perakende traktör satışları yıllık %9 artışla 77.214 adet ve perakende ticari araç satışları yıllık %7 artışla 73.367 adet seviyelerine yükseldi.

FADA Başkanı C. S. Vigneshwar, “Teşviklerde yaşanan artış ve yeni alımlar piyasayı biraz desteklese de sağanak yağışlar ve likidite sıkıntısı müşteri trafiğini ve stok devir süresini olumsuz etkiledi,” dedi.