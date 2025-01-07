Hindistan’da perakende araç satışları 2024 yılında %9 yükseldi

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre perakende araç satışları 2024 yılında yıllık %9 artışla 26.107.679 adet seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında perakende araç satışları yıllık %12 düşüşle 1.756.419 adet seviyesine gerilerken, iki tekerlekli araç satışları 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 1.454.353 adede kıyasla %18 düşerek 1.197.742 adet seviyesinde kaydedildi.

FADA, arzdaki iyileşmenin, yeni modellerin tanıtılmasının ve kırsal kesimlerdeki talebin güçlenmesinin iki tekerlekli araç segmentini desteklediğini ancak mali sıkıntılar ve elektrikli araçlarla olan rekabetteki artışın zorluk yaratmaya devam ettiğini ifade etti.

2024 yılında perakende binek araç satışları, 2023 yılında kaydedilen 3.873.381 adede kıyasla %5 artışla 4.073.843 adet seviyesine çıkarken, perakende iki tekerlekli araç satışları 17.072.932 adede kıyasla %11 artışla 18.912.959 adet ve üç tekerlekli araç satışları da 1.105.942 adede kıyasla %11 artışla 1.221.909 adet seviyelerinde yer aldı.