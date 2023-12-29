﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan’da devlete bağlı petrol şirketleri çelik ihtiyaçlarını yerel üreticilerden karşılamaya devam edecek

Cuma, 29 Aralık 2023 11:20:15 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı petrol arama ve rafineri şirketleri, çelik ihtiyaçlarını yerel üreticilerden karşılama zorunluluğundan muaf tutulmayacak.

Hükümete yakın kaynaklar, Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığının, devlete bağlı şirketlerin çelik ihtiyaçlarını yerel üreticilerden karşılamasını zorunlu kılan hükümden muafiyet istediğini ifade etti.

ONGC Limited, Indian Oil Corporation Limited ve Oil India Limited gibi devlete bağlı petrol ve rafineri şirketleri ile Engineers India Limited gibi devlete bağlı rafineri inşaat ve danışmanlık şirketleri muafiyet sayesinde çelik ihtiyaçlarını ithalat aracılığıyla daha hızlı bir şekilde karşılayabileceğini dile getirdi.

Ancak hükümet yetkilileri, genel muafiyetin kabul edilmediğini ve ithalat izninin ancak devlete bağlı ithalatçının ihtiyaç duyulan çelik ürününün iç piyasadan karşılanamayacağına dair yeterli kanıt sunması halinde duruma göre verilebileceğini belirtti.

Öte yandan ihtiyaç duyulan çelik ürününün bir tüccardan tedarik edilmesi halinde tüccarın söz konusu ürünü ithal etmediğine yönelik yerel bir üreticiden aldığı yetki belgesini ibraz etmesi de gerekecek.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin’den yapılan alımlarla yükseldi

29 Ara | Hurda ve Hammadde

Hint JSL yıllık 1,9 milyar birim temiz enerji üretecek

29 Ara | Çelik Haberler

Hindistan ve Avrasya Ekonomik Komisyonu serbest ticaret anlaşması görüşmelerine Ocak’ta başlayacak

29 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’da 14 şirket yeşil hidrojen teşvik programına başvuruda bulundu

29 Ara | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları çoğunlukla sabit ancak artan navlun alıcıları uzak tutuyor

28 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hint kütük satıcıları karşı teklifler düşük olduğu için bağlantı yapmadı, Ocak ayı beklentileri olumlu

28 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’ın Çin’e demir cevheri ihracatı Nisan-Kasım döneminde %400 yükseldi

28 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’ın en büyük nihai mamul tedarikçisi Nisan-Kasım döneminde Çin oldu

28 Ara | Çelik Haberler

Hindistan SKDM’yi telafi edecek bir mekanizma üzerinde çalışıyor

28 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’da ithal hurda fiyatları durgunluğa bağlı olarak yatay

27 Ara | Hurda ve Hammadde