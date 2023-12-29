Hindistan’da devlete bağlı petrol şirketleri çelik ihtiyaçlarını yerel üreticilerden karşılamaya devam edecek

Cuma, 29 Aralık 2023 11:20:15 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı petrol arama ve rafineri şirketleri, çelik ihtiyaçlarını yerel üreticilerden karşılama zorunluluğundan muaf tutulmayacak.

Hükümete yakın kaynaklar, Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığının, devlete bağlı şirketlerin çelik ihtiyaçlarını yerel üreticilerden karşılamasını zorunlu kılan hükümden muafiyet istediğini ifade etti.

ONGC Limited, Indian Oil Corporation Limited ve Oil India Limited gibi devlete bağlı petrol ve rafineri şirketleri ile Engineers India Limited gibi devlete bağlı rafineri inşaat ve danışmanlık şirketleri muafiyet sayesinde çelik ihtiyaçlarını ithalat aracılığıyla daha hızlı bir şekilde karşılayabileceğini dile getirdi.

Ancak hükümet yetkilileri, genel muafiyetin kabul edilmediğini ve ithalat izninin ancak devlete bağlı ithalatçının ihtiyaç duyulan çelik ürününün iç piyasadan karşılanamayacağına dair yeterli kanıt sunması halinde duruma göre verilebileceğini belirtti.

Öte yandan ihtiyaç duyulan çelik ürününün bir tüccardan tedarik edilmesi halinde tüccarın söz konusu ürünü ithal etmediğine yönelik yerel bir üreticiden aldığı yetki belgesini ibraz etmesi de gerekecek.