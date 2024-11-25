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Hindistan’da çelik kullanan sektörler ciddi bir krizle karşı karşıya

Pazartesi, 25 Kasım 2024 14:38:52 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli Küresel Ticaret Araştırma Girişimi (GTRI) tarafından yayımlanan raporda, çelik kullanan sektörlerin limanlardaki gecikmeler, meşakkatli yasal düzenlemeler ve gümrük işlemlerinin yavaşlığından kaynaklı yaşadığı operasyonel ve mali sıkıntılar sebebiyle Hindistan çelik sektörünün ciddi bir krizle karşı karşıya olduğu belirtildi.

GTRI, söz konusu gecikmelerin ve zorlukların üretim programları ile ihracat kapasitelerini çok olumsuz etkileyerek Hindistan’ın küresel çelik piyasasındaki rekabet gücünü tehdit altında bıraktığını ifade etti. Çelik sektörünü etkileyen en kritik sorunun limanlardaki yetersizlik olduğunun ve sevkiyatların gümrükten geçip üreticilere ulaşma arasında geçen sürenin uzamasının tedarik zincirinde aksamalara yol açtığının altını çizdi.

Öte yandan yerel çelik üreticilerini korumayı amaçlayan ancak ithal çeliğe bağımlı sektörlerin faaliyetlerini zorlaştıran zorunlu kalite denetimi ve çelik ithalatında elektronik izleme sistemi gibi yasal düzenlemelerle gecikmelerin daha da kötüleştiği ve sürecin karmaşıklaştığı dile getirildi. Ayrıca bu önlemlerin karışıklık yarattığı ve işletmelerin maliyetlerini artırdığı, Hindistan Standartları Bürosu (BIS) tarafından belirlenen standartlara uyumluluğun zorlukları katladığı vurgulandı.

Bununla birlikte ithalata kısıtlama getirilmesinin gerekli görülmesi halinde bunun mevcut prosedürler yerine net ve iyi tanımlanmış politikalar aracılığıyla yapılabileceği ifade edildi. Bu sayede ithal çeliğe bağımlı sektörlerin ilave bürokratik engellerle karşılaşmadan verimli şekilde faaliyet göstereceği savunuldu.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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