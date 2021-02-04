Hindistan’da çelik kullanıcı endüstriler yerel çelik üreticilerinin fiyatlarını artırmasını eleştirdi

Perşembe, 04 Şubat 2021 12:15:11 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Hindistan’da çelik kullanıcı endüstriler ve mühendislik ürünleri ihracatçıları, yerel çelik üreticilerinin, ulusal bütçe görüşmesinde ithalat vergilerinin azaltılmasının hemen ardından fiyatlarını artırmasını eleştirdi.

Hindistan Endüstrileri Konfederasyonu İhracat ve İthalat Ulusal Komitesi (CII) Başkanı Sanjay Budhia, “Çelik fiyatları 2 Şubat 2021 itibarıyla 1.500 INR/mt (21$/mt) artırıldı. Gümrük vergisi oranlarının %7,5’e indirilmesinin ardından yerel fiyatların önemli oranda düşmesi bekleniyordu ama tam tersi oldu. Mühendislik ihracatı, Hindistan’ın toplam ürün ihracatının yaklaşık %25’ini oluşturuyor ve bu ihracat aniden duracak. İhracatçıların çelik fiyatlarındaki artışları göğüsleyebilmesine imkan yok. Tünelin sonunda ışık görünmüyor,” şeklinde konuştu.

1 Şubat tarihinde parlamentoda gerçekleştirilen 2021-22 Hindistan ulusal bütçe görüşmesinde, çelik ürünlerinden alınan %10-12,5 oranındaki ithalat vergisi %7,5’e düşürülmüştü.

Ülkenin başlıca tren vagonu üreticilerinden Titagarh Group CEO’su Umesh Chowdhury, yerel çelik üreticilerinin ulusal bütçe görüşmesinden hemen sonraki gün fiyatlarını artırmasının, hükümetin ithalat vergisini azaltarak çelik fiyatlarını kontrol etme hedefine aykırı olduğunu söyledi.

Chowdhury, “Çelik fiyatları son altı ayda %55-60 arttı ve bu da çeliğin ana hammadde olarak kullanıldığı imalat endüstrilerinin faaliyetlerini sona erdiriyor,” şeklinde konuştu.

Hindistan Mühendislik İhracatı Geliştirme Kurulu Başkan Yardımcısı Arun Goradia, “Hükümet artan çelik fiyatlarını kontrol etmek adına bir şeyler yapmak zorunda,” ifadelerini kullandı.