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Hindistan’da binek araç satışları Şubat’ta da farklı seyirler izledi

Pazartesi, 03 Mart 2025 15:37:16 (GMT+3)   |   Kalküta

Büyük ölçekli Hint otomobil üreticileri tarafından yayımlanan resmi verilere göre yerel binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar bu yılın Şubat ayında farklı seyirler izledi.

Söz konusu ayda binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %0,3 artışla 160.791 adet seviyesinde yer aldı. Ancak pazar payı en büyük ikinci üretici Hyundai Motors India Limited (HMIL) yıllık %2,93 düşüşle 58.727 adet satış gerçekleştirdi.

Aynı ayda Tata Motors Limited’in satışları yıllık %9 düşüşle 46.811 adet seviyesine gerilerken, Toyota Kirloskar Motors Limited yıllık %13 artışla 28.414 adet satış yaptı.

Ayrıca Şubat ayında Mahindra & Mahindra’nın satışları yıllık %19 artışla 50.420 adet ve Kia India’nın satışları da yıllık %23,8 artışla 25.026 adet seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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