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Hindistan’da binek araç satışları Ocak ayında farklı seyirler izledi

Pazartesi, 03 Şubat 2025 16:01:49 (GMT+3)   |   Kalküta

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar bu yılın Ocak ayında farklı seyirler izledi.

Söz konusu ayda binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %4 artışla 173.599 adet seviyesinde yer aldı. Ancak pazar payı en büyük ikinci üretici Hyundai Motors India Limited (HMIL) yıllık %3 düşüşle 65.603 adet satış gerçekleştirdi.

Aynı ayda Tata Motors Limited’in satışları yıllık %11 düşüşle 48.316 adet seviyesine gerilerken, Honda Motors Limited yıllık %7 düşüşle 12.304 adet satış yaptı.

Bununla birlikte Ocak ayında Toyota Kirloskar India Limited’in satışları yıllık %19 artışla 48.316 adet ve Mahindra & Mahindra’nın satışları yıllık %18 artışla 12.304 adet seviyelerinde kaydedildi.

Kia Motors’un satışları yıllık %5 artışla 25.050 adet ve JSW MG Motors India Limited’in satışları ise düşük baz etkisi sebebiyle yıllık %256 artışla 4.455 adet seviyelerine çıktı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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