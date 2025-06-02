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Hindistan’da binek araç satışları Mayıs ayında farklı seyirler izledi

Pazartesi, 02 Haziran 2025 14:30:16 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint otomobil üreticileri tarafından 2 Haziran Pazartesi günü yayımlanan satış verilerinden derlenen bilgilere göre, Hindistan’da binek araç satışları 2025 yılı Mayıs ayında genel olarak farklı seyirler izlerken, aşağı yönlü bir eğilim gösterdi.

Pazar payı bakımından Hindistan’ın en büyük binek araç üreticisi olan Maruti Suzuki India Limited (MSIL), söz konusu ayda yıllık bazda %3,2 artışla 180.077 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Buna karşılık, ikinci büyük üretici Hyundai Motors India Limited (HMIL) yıllık %7,6 düşüşle 58.701 adet satış bildirirken, Tata Motors’un satışları %11 düşüşle 41.577 adede geriledi.

Mahindra & Mahindra söz konusu dönemde %17 artışla 84.110 adet, Toyota Kirloskar Motors Limited ise %22 artışla 30.864 adet satış gerçekleştirdi.

Kia India’nın satışları %14,4 artışla 22.315 adet olurken, JSW MG Motors’un satışları ise %40 artışla 6.304 adede yükseldi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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