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Hindistan’da binek araç satışları Mayıs ayında farklı seyirler izledi

Pazartesi, 03 Haziran 2024 14:23:16 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar bu yılın Mayıs ayında farklı seyirler izledi.

Söz konusu ayda binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %2 düşüşle 174.000 adet seviyesinde yer alırken pazar payı en büyük ikinci üretici Hyundai Motors India Limited yıllık %1,13 artışla 49.151 adet satış yaptı.

Aynı ayda Tata Motors Limited’in satışları yıllık %2 artışla 77.776 adet ve Kia Motors Limited’in satışları da yıllık %3,9 artışla 19.500 adet seviyelerine yükseldi.

Mayıs ayında Toyota Kirloskar India Limited yıllık %24 artışla 25.273 adet ve Mahindra & Mahindra yıllık %17 artışla 71.682 adet satış gerçekleştirdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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