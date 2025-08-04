Hindistan’da binek araç satışları 2025’in Temmuz ayında yavaşladı

Bu yılın Temmuz ayında Hindistan’da üreticilerden bayilere yapılan binek araç satışları yıllık bazda sadece %1'lik bir artış göstererek 348.000 adet seviyesinde yer aldı.
Çeşitli otomobil üreticilerinden alınan veriler, söz konusu ayda büyük üreticilerin çoğunun satışlarında beklentilerin altında, düşük tek haneli artış veya düşüş kaydettiğini gösterdi.
En büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %0,2 artışla 137.776 adet seviyesinde yer aldı. Aynı ayda pazar payı en büyük ikinci üretici Hyundai Motors India Limited (HMIL) yıllık %10 düşüşle 43.973 adet satış gerçekleştirdi.
Tata Motors Limited’in satışları, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %12 düşerek 39.521 adet seviyesine geriledi.
Temmuz ayında Mahindra & Mahindra yıllık %20 artışla 49.871 adet satış gerçekleştirirken, Kia’nın satışları yıllık %18 artışla 22.135 adet seviyesine yükseldi.