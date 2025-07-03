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Hindistan’da binek araç satışları 2025’in Haziran ayında %6,4 düştü

Perşembe, 03 Temmuz 2025 10:25:44 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar bu yıl Haziran ayında belirgin bir düşüş kaydetti ancak bazı küçük şirketler düşüşe karşı koymayı başardı.

Söz konusu bayilere yapılan toplam binek araç satışları yıllık %6,4 düşüşle 342.174 adet oldu.

En büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %13 düşüşle 118.906 adet seviyesinde yer aldı. 

Aynı ayda pazar payı en büyük ikinci üretici Hyundai Motors India Limited (HMIL) yıllık %6 düşüşle 60.924 adet satış yaparken, Tata Motors Limited’in satışları, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %15 düşerek 37.237 adet seviyesine geriledi. 

Haziran ayında Mahindra & Mahindra yıllık %19 artışla 48.329 adet satış gerçekleştirirken, Toyota Kirloskar Motors Limited’in satışları yıllık %5 artışla 27.474 adet seviyesine yükseldi.

Maruti’den bir yetkili, “Binek araç satışlarındaki yavaşlama çoğunlukla daha küçük araç segmentindeki keskin düşüşten kaynaklandı. Binek araç satışlarındaki büyüme genelde GSYİH büyümesinin 1,5 katı olurdu. Ancak şimdi GSYİH büyümesi %6,5 seviyesindeyken bile otomotiv piyasası yatay seyrediyor. Bunun da sebebi küçük araç segmentinin büyümeye katkı sağlamaması. Bu da insanların satın alım gücünde sorun olduğunu gösteriyor,” yorumunu yaptı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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