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Hindistan’da binek araç satışları 2024-25 mali yılında bir miktar attı

Çarşamba, 02 Nisan 2025 17:32:57 (GMT+3)   |   Kalküta

Büyük ölçekli Hint otomobil üreticileri tarafından yayımlanan resmi verilere göre yerel binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar 2024-25 mali yılında yıllık bazda %2,6 artışla 4,34 milyon adet oldu.

Bir önceki mali yılda satışlar yıllık bazda %9 artışla 4,23 milyon adet seviyesinde yer almıştı. 

Söz konusu yılda binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %2,7 artışla 1,9 milyon adet seviyesinde yer aldı. Pazar payı en büyük ikinci üretici Hyundai Motors India Limited (HMIL) yıllık %2,6 artışla 598.666 adet satış gerçekleştirdi.

Aynı dönemde Tata Motors Limited’in satışları yıllık %3 düşüşle 553.585 adet seviyesine geriledi. 

Öte yandan Mahindra & Mahindra’nın satışları yıllık %19,9 artışla 551.487 adet, Toyota Kirloskar India Limited’in satışları yıllık %27,8 artışla 337.148 adet seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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