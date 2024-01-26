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Hindistan yeşil hidrojen kullanımına yönelik teşvik ödemesini artıracak

Cuma, 26 Ocak 2024 13:37:17 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanı R. K. Singh, yerel çelik sektörünün yeşil hidrojen kullanımı için ayırdığı 54,7 milyon $’lık teşvik ödemesinin miktarını artırılacağını duyurdu.

Küresel karbon salımının %7’sini ve Hindistan’da da yaklaşık %12’sini oluşturan çelik sektörünün demir cevherini ergitmek için kömürle çalışan yüksek fırınlara bağımlı olduğu biliniyor. Ancak demir cevherinin doğrudan indirgenmesinde hidrojen kullanılabiliyor ve doğrudan indirgenen cevherin temiz enerjiyle çalışan elektrik ark ocaklarında işlenmesiyle sıfıra yakın karbon salımlı yeşil çelik üretilebiliyor.

Hindistan hükümeti, çelik üreticilerinin kuracağı hidrojen pilot tesislerine destek sağlayacağını açıklamış olsa da ödeme şekli henüz netleşmedi.

Yerel çelik üreticisi JSW Steel Limited geçtiğimiz yıl Rajasthan’da yıllık 3.800 mt kapasiteli bir yeşil hidrojen tesisi kurmayı planladığını ve buradan Vijayanagar çelik tesisine yeşil hidrojen tedarik edeceğini açıklamıştı.

Bakan Singh, “Çelik sektöründe yeşil hidrojen kullanımını daha büyük ölçekte yapmamız gerekiyor. Hükümet, uygun projelere destek verecek ve ihtiyaç halinde teşvik ödemesi kapsamına alacak,” dedi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi JSW Steel 

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