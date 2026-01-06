Hindistan rekabet kurumu başlıca çelik üreticilerinin fiyat anlaşması yaptığını tespit etti

Hindistan rekabet kurumu (CCI), Tata Steel Limited, JSW Steel Limited ve Steel Authority of India Limited (SAIL) dahil olmak üzere önde gelen çelik üreticilerinin ve 25 şirketin adil rekabete aykırı uygulamalarda bulunduğunu ve fiyat belirleme konusunda anlaşma yaptığını tespit ettiğini açıkladı.

CCI, 2015-2023 yılları arasındaki farklı dönemlerde fiyat anlaşması yaptıkları gerekçesiyle çelik üreticilerinde görev yapan 56 yöneticinin bu durumdan sorumlu tutulduğunu belirtti.

Soruşturma, 2021 yılında bir grup müteahhidin eyalet mahkemesine taşıdığı ceza davasında, dokuz çelik şirketinin arzı planlayarak kısıtladığı ve fiyatları yükselttiği yönündeki iddialarının ardından başlatıldı. İncelemenin kapsamı daha sonra 31 şirket ve çok sayıda üst düzey yöneticiye genişletildi. CCI, soruşturmalar tamamlanıp nihai karar verilene kadar dosyalara ilişkin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmıyor.

Medya raporlarında CCI’ın kararından alıntı yapılarak soruşturmanın “tarafların davranışlarının Hindistan rekabet mevzuatına aykırı olduğunu ortaya koyduğu” ve “bazı yetkililerin de sorumlu tutulduğu” ifade edildi.

Bundan sonraki süreçte dosyanın CCI’ın üst düzey yetkilileri tarafından yeniden değerlendirileceği, ilgili şirketler ve yöneticilerin de itiraz ve görüşlerini sunma hakkına sahip olacağı bildirildi. Geniş kapsamlı soruşturmanın birkaç ay sürmesi bekleniyor.