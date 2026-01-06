 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan...

Hindistan metalürjik kok ithalatındaki tonaj kısıtlamalarını antidamping vergisi sonrası kaldırdı

Salı, 06 Ocak 2026 13:37:31 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümeti, altı ülkeden ithal düşük kül içeriğine sahip metalürjik koka yönelik geçici antidamping vergisi getirmesinin hemen ardından bu ürüne yönelik tonaj kısıtlamalarını kaldırdı. Bu kapsamda Dış Ticaret Genel Müdürlüğü, kül oranı %18’in altında olan metalürjik kokun ithalatının serbest olduğunu açıkladı.

Hatırlanacağı üzere hükümet, 31 Aralık’ta düşük kül içerikli metalürjik kok ithalatına yönelik tonaj kısıtlamalarını 1 Ocak-30 Haziran 2026 dönemi için uzatmıştı. Bu uygulama, geçici antidamping vergisinin devreye alınmasının ardından yürürlükten kaldırılmış oldu.

Daha önce ülke bazında belirlenen ithalat kotaları şu şekildeydi: Polonya 506.336 mt, Kolombiya 249.771 mt, Japonya 209.000 mt, Rusya 89.182 mt, Çin 78.646 mt, Endonezya 66.364 mt, Avustralya 51.276 mt, Singapur 46.478 mt ve diğer ülkeler.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği gibi hükümet, geçtiğimiz hafta Avustralya, Çin, Kolombiya, Endonezya, Japonya ve Rusya çıkışlı düşük kül içerikli metalürjik kok ithalatına altı ay süreyle geçici antidamping vergisini uygulamaya koydu. Buna göre vergi oranları metrik ton başına Çin için 130,66$, Kolombiya için 119,51$, Rusya için 85,12$, Endonezya için 85,72$, Avustralya için 73,55$ ve Japonya için 60,87$ olarak belirlendi.

Piyasa kaynakları, getirilen vergilerin özellikle Endonezya çıkışlı metalürjik kok ithalatına engel olmayacağını düşünüyor. Geçtiğimiz hafta Endonezya çıkışlı CSR 65 kalite metalürjik kok için kabul görebilir seviyeler 220$/mt FOB olarak bildirilirken, bu fiyat navlun dahil yaklaşık 235$/mt CFR seviyesine denk geliyor. Bu rakama antidamping vergisi eklense dahi, Endonezya menşeli metalürjik kokun Hindistan’a maliyetinin yaklaşık 320$/mt CFR olacağı, buna karşın yerel fiyatların bölgeye bağlı olarak 330-350$/mt aralığında bulunduğu ifade ediliyor.

Rus tedarikçilerin de satışlarını sürdürmesinin mümkün olduğu düşünülüyor. Çin’in ise daha yüksek vergi oranları ve ihracat fiyatları nedeniyle rekabet avantajının azalacağı ve Çinli üreticilerin odağını daha çok iç pazara çevireceği öngörülüyor. Son verilere göre Çin çıkışlı metalürjik kok için referans fiyatlar 225-230$/mt FOB seviyesinde bulunuyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 

Benzer Haber ve Analizler

Hint sıcak rulo sac üreticileri iç piyasadaki kazanımların desteğiyle ihracatta fiyat artışı hedefliyor

06 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları arzın daralması ve alımların hızlanmasıyla arttı

06 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yassı mamul fiyatları arka arkaya üçüncü defa yukarı çekildi

06 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan rekabet kurumu başlıca çelik üreticilerinin fiyat anlaşması yaptığını tespit etti

06 Oca | Çelik Haberler

Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - 2. Hafta, 2026

06 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Hint MOIL Limited’in mangan cevheri üretimi 2025-2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde %4 arttı

06 Oca | Çelik Haberler

SAIL’in çelik satışları Aralık 2025’te %37 arttı

06 Oca | Çelik Haberler

Hindistan limanlarında koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026 mali yılının ilk dokuz ayında %11 arttı

06 Oca | Çelik Haberler

Hint RINL Şubat teslimli 10.000 mt yuvarlak çubuk için ihracat ihalesi açtı

06 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel sıcak rulo sac fiyatları stok alımlarla yükseldi, baz fiyat artışı bekleniyor

05 Oca | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis