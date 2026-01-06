Hindistan metalürjik kok ithalatındaki tonaj kısıtlamalarını antidamping vergisi sonrası kaldırdı

Hindistan hükümeti, altı ülkeden ithal düşük kül içeriğine sahip metalürjik koka yönelik geçici antidamping vergisi getirmesinin hemen ardından bu ürüne yönelik tonaj kısıtlamalarını kaldırdı. Bu kapsamda Dış Ticaret Genel Müdürlüğü, kül oranı %18’in altında olan metalürjik kokun ithalatının serbest olduğunu açıkladı.

Hatırlanacağı üzere hükümet, 31 Aralık’ta düşük kül içerikli metalürjik kok ithalatına yönelik tonaj kısıtlamalarını 1 Ocak-30 Haziran 2026 dönemi için uzatmıştı. Bu uygulama, geçici antidamping vergisinin devreye alınmasının ardından yürürlükten kaldırılmış oldu.

Daha önce ülke bazında belirlenen ithalat kotaları şu şekildeydi: Polonya 506.336 mt, Kolombiya 249.771 mt, Japonya 209.000 mt, Rusya 89.182 mt, Çin 78.646 mt, Endonezya 66.364 mt, Avustralya 51.276 mt, Singapur 46.478 mt ve diğer ülkeler.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği gibi hükümet, geçtiğimiz hafta Avustralya, Çin, Kolombiya, Endonezya, Japonya ve Rusya çıkışlı düşük kül içerikli metalürjik kok ithalatına altı ay süreyle geçici antidamping vergisini uygulamaya koydu. Buna göre vergi oranları metrik ton başına Çin için 130,66$, Kolombiya için 119,51$, Rusya için 85,12$, Endonezya için 85,72$, Avustralya için 73,55$ ve Japonya için 60,87$ olarak belirlendi.

Piyasa kaynakları, getirilen vergilerin özellikle Endonezya çıkışlı metalürjik kok ithalatına engel olmayacağını düşünüyor. Geçtiğimiz hafta Endonezya çıkışlı CSR 65 kalite metalürjik kok için kabul görebilir seviyeler 220$/mt FOB olarak bildirilirken, bu fiyat navlun dahil yaklaşık 235$/mt CFR seviyesine denk geliyor. Bu rakama antidamping vergisi eklense dahi, Endonezya menşeli metalürjik kokun Hindistan’a maliyetinin yaklaşık 320$/mt CFR olacağı, buna karşın yerel fiyatların bölgeye bağlı olarak 330-350$/mt aralığında bulunduğu ifade ediliyor.

Rus tedarikçilerin de satışlarını sürdürmesinin mümkün olduğu düşünülüyor. Çin’in ise daha yüksek vergi oranları ve ihracat fiyatları nedeniyle rekabet avantajının azalacağı ve Çinli üreticilerin odağını daha çok iç pazara çevireceği öngörülüyor. Son verilere göre Çin çıkışlı metalürjik kok için referans fiyatlar 225-230$/mt FOB seviyesinde bulunuyor.