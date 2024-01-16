Hindistan kömür ithalatı için devlete bağlı şirketlerden konsorsiyum kurmayı düşünüyor

Salı, 16 Ocak 2024 09:53:57 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, yerel çelik üreticilerine tedarik edilmesi amacıyla koklaşabilir taş kömürü kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklardan ithalat yapılması için devlete bağlı şirketlerden oluşan bir konsorsiyum kurmayı düşünüyor.

Hükümete yakın kaynaklar, bakanlıklardan oluşan bir komitenin teklifin detaylarını araştırdığını ve madencilik ile çelik bakanlıklarının da konsorsiyumu oluşturabilecek devlete bağlı şirketlere danışıp karar alacağını ifade etti.

Hükümet, koklaşabilir taş kömürü için küresel piyasada araştırma yapma, tedarikçilere ulaşma, ithalat fiyatı ile şartları konusunda pazarlığa oturma ve ithal hammaddeyi yerel çelik üreticilerine tedarik etme konusunda konsorsiyumun daha verimli olacağı düşünülüyor.

Hindistan, yerel talebin yaklaşık %80’ini karşılamak için her yıl ortalama 70 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ithal ediyor.