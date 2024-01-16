﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan kömür ithalatı için devlete bağlı şirketlerden konsorsiyum kurmayı düşünüyor

Salı, 16 Ocak 2024 09:53:57 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti, yerel çelik üreticilerine tedarik edilmesi amacıyla koklaşabilir taş kömürü kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklardan ithalat yapılması için devlete bağlı şirketlerden oluşan bir konsorsiyum kurmayı düşünüyor.

Hükümete yakın kaynaklar, bakanlıklardan oluşan bir komitenin teklifin detaylarını araştırdığını ve madencilik ile çelik bakanlıklarının da konsorsiyumu oluşturabilecek devlete bağlı şirketlere danışıp karar alacağını ifade etti.

Hükümet, koklaşabilir taş kömürü için küresel piyasada araştırma yapma, tedarikçilere ulaşma, ithalat fiyatı ile şartları konusunda pazarlığa oturma ve ithal hammaddeyi yerel çelik üreticilerine tedarik etme konusunda konsorsiyumun daha verimli olacağı düşünülüyor.

Hindistan, yerel talebin yaklaşık %80’ini karşılamak için her yıl ortalama 70 milyon mt koklaşabilir taş kömürü ithal ediyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 1-7 Ocak döneminde arttı

16 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Kasım döneminde %8,3 azaldı

16 Oca | Çelik Haberler

Avustralya’nın Queensland eyaletinden yapılan kömür ihracatı Aralık ayında %1,7 arttı

15 Oca | Çelik Haberler

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları haftayı 5$/mt artışla kapattı, daha fazla artış beklenmiyor

12 Oca | Hurda ve Hammadde

Rusya kömür ihracatına dolar-ruble kuruna bağlı olarak uygulanan vergiyi kaldırdı

12 Oca | Çelik Haberler

Polonya merkezli JSW’nin kömür üretimi dördüncü çeyrekte düştü, satışları arttı

11 Oca | Çelik Haberler

Çin’de kok üretiminin 2023 yılında 490 milyon mt olması bekleniyor

09 Oca | Çelik Haberler

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 25-31 Aralık döneminde hafifçe arttı

08 Oca | Çelik Haberler

Çin’de kok fiyatları tüketimin düşmesiyle gevşedi

05 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları - 1. Hafta, 2024

05 Oca | Hurda ve Hammadde