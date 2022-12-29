Hindistan Kömür Bakanlığı dört yeni koklaşabilir taş kömürü bloku tespit etti

Perşembe, 29 Aralık 2022 10:03:50 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Kömür Bakanlığı, dört yeni koklaşabilir taş kömürü bloku tespit ettiğini ve bu blokların ihaleye açılabileceğini duyurdu.

Devlete bağlı Coal India Limited’in (CIL) bağlı kuruluşu Central Mine Planning and Design Institute Limited’in (CMIL) bloklar ihaleye açılmadan önce önümüzdeki birkaç ay içerisinde jeoloji raporu hazırlayacağı belirtildi.

Bununla birlikte CIL’in 2025 yılında ham koklaşabilir taş kömürü üretimini yıllık 20 milyon mt artırmayı planladığı da ifade edildi.

CIL ayrıca madencilik faaliyetlerinin sona erdirildiği sekiz kömür bloku için özel madencilere teklif verdi. Söz konusu madenler tam kapasiteyle faaliyet gösterdiğinde yıllık 2 milyon mt ilave üretim sağlayacak.

Söz konusu projeler bakanlığın 2030 yılına kadar yerel koklaşabilir taş kömürü üretimini mevcut yıllık 52 milyon mt seviyesinden 140 milyon mt seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda yıllık 300 milyon mt çelik üretim kapasitesi oluşturulması planını destekliyor.