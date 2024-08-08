Hindistan koklaşabilir taş kömürü ithalat platformu oluşturma projesini rafa kaldırdı

Hindistan hükümeti, yerel çelik üreticilerinin koklaşabilir taş kömürü ithal etmesi amacıyla oluşturulmayı planlanladığı ortak platform projesinden vazgeçti.

Kaynaklar, çelik üreticilerinin ihtiyaç duyduğu farklı kaliteleri bir araya getirecek bir mekanizma bulunamaması sebebiyle projeden vazgeçildiğini ifade etti.

Projenin amacının yabancı tedarikçilerle yapılacak fiyat pazarlıklarında avantajlı konumda olmak için yerel çelik üreticilerinden oluşan bir konsorsiyum kurulmasının olduğu belirtildi.

Ancak çelik üreticilerinin ihtiyaç duyduğu farklı kalitelerinin ithalat hacminin bölünmesine yol açacağı, birden fazla tedarikçi gerektireceği ve bu nedenle satıcılar karşısında avantaj elde etme hedefini baltalayacağı vurgulandı.

Hint çelik üreticilerinin koklaşabilir taş kömürü ihtiyacının yaklaşık %85’ini ithalat yoluyla karşılaması gerekiyor ve yıllık ithalat hacminin yaklaşık 70 milyon mt seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.